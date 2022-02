Das Kaffeehaus zwischen Krise und Aufbruch

Neuerfindung

Der Ort, an dem der Kaffee serviert wird, der kämpft unterdessen. Den Kaffeehäusern gehe es „nicht so gut“, sagt Wolfgang Binder. Er ist Obmann der Fachgruppe Kaffeehäuser in der Wiener Wirtschaftskammer und selbst Cafetier. 2-G-Regelung und Homeoffice nehme den Kaffeehäusern das Publikum, so Binder. Im Jänner habe man 50 bis 60 Prozent Umsatzeinbußen verzeichnet. Das ist fast ebenso viel wie im Dezember, als zeitweise Lockdown war.

Glaser kennt diese Realitäten. Er habe schon Angst vor der Zukunft, räumt er ein: „Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt“. Glaser möchte mit seinem Lokal ein Bewusstsein für das Kaffeetrinken schaffen. Die Menschen sollen für die Produktion fair bezahlt werden. Und die Herkunft der Bohne solle bekannt sein. „Wie beim Wein eben“, sagt Glaser. Er sieht darin eine Neuerfindung des Kaffeehauses.