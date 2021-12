Calamari und Beef Tatar am Würstelstand

Zwischen der Börse und dem OPEC-Büro lebt es sich nun ganz gut: „Unlängst haben Börsianer hier wohl ein gutes Geschäft gemacht und für 1.000 Euro bei uns konsumiert“, sagt Neuschler .

Für all jene, die seiner kulinarischen Neuheit dauerhaft nah sein wollen, gibt es in der früheren k. k. Telegrafen Centrale am Börseplatz übrigens noch ein paar freie Stadtlofts. Eine Wohnung soll sogar 40 Millionen Euro kosten. Man is(s)t also in nobler Gesellschaft.