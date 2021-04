Der Würstel(zu)stand

Die Frankfurter

Als ihr Schöpfer gilt der deutsche Fleischhauer Johann Georg Lahner, der den Brühwürsten 1805 als Erinnerung an die Stadt, in der er seine Ausbildung absolviert hatte, den Namen Frankfurter gab. In Deutschland heißen sie Wiener Würstchen. In der Schweiz nenn man sie "Wienerli".

Weniger Standln

Derzeit gibt es laut Wiener Wirtschaftskammer 180 Würstelstände in der Stadt. Vor gut zehn Jahren waren es mehr als 500.

Der älteste Wiener Würstelstand ist der Würstelstand „Leo“ am Döblinger Gürtel 2. Er wurde im Jahr 1928 eröffnet

Spazieren ist gratis

Der Kult-Satz: "Ich gehe am liebsten Spazieren, weil das kostet nichts" wurde am Würstelstand gesagt. (Alltagsgeschichten von Elisabeth Spira, 1995)