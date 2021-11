Die neuen Hauben der Wiener Küche

Austern aus verschiedenen Regionen, beim Kosten soll man den Unterschied schmecken. Gebeizte Sardinen, Miesmuscheln mit Chorizo-Wurst oder eine vierzehn Tage lang gereifte Gelbschwanzmakrele.So etwas, und vor allem dry aged Fisch –, ist neu in Wien. Dahinter steckt Stefan Doubek. Der 28-Jährige ist Chefkoch in der neuen Umar Fischbar am Naschmarkt.