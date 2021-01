Warum in Wien jetzt die Buchteln boomen

Am vergangenen Wochenende standen die Menschen in Wien wieder einmal Schlange. Diesmal vor der Vollpension, dem Generationencafé in der Schleifmühlgasse im 4. Bezirk. Samstag und Sonntag wurden dort Buchteln mit Vanillesoße zum Mitnehmen verkauft. Und zwar 1.000 Stück – das entspricht 500 Portionen.

Damit hat in der Vollpension niemand gerechnet. Geschäftsführer Moriz Piffl nicht („Wir waren schon überrascht.“) und auch Frau Lucia, Buchtelbäckerin in der Vollpension, nicht. Es wurden nämlich so viele Buchteln verkauft, dass ihr irgendwann der Powidl ausging und Frau Lucia die Buchteln mit Marillenmarmelade füllen musste.