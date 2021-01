T-Shirts in der Bar kaufen: "Franz von Hahn" startet Pop-up

Viktor Gruber will nicht in Lethargie versinken. Obwohl man es dem Inhaber der Bar "Franz von Hahn" in der Rotensterngasse nicht verdenken könnte, wenn er das angesichts des noch immer andauernden Gastro-Lockdowns täte.

Damit trotzdem etwas Leben in seinem Lokal ist, hat sich Gruber mit dem Designer Daniel Partke für eine Pop-up-Kollaboration zusammengetan: Ab heute sind in den Fenstern der Bar T-Shirts und Pullover vom Wiener Label "Proet" ausgestellt.

Sie können - wie auch die hauseigenen Getränke von "Franz von Hahn" - von Donnerstag bis Samstag abgeholt werden. (Denn das ist laut Corona-Vorschriften ja erlaubt.) Die Teile sind aus Bio-Baumwolle gefertigt und werden in Wien mit Siebdruck verziert (ab 33 Euro).