Leopoldstadt: Ein Grätzel am Rand rückt ins Zentrum

Wer sich dem Grätzel rund um Ferry-Dusika-Stadion und Stadion-Center im 2. Bezirk nähert, der hat eher nicht das Gefühl, dort länger verweilen zu wollen. Das Einkaufszentrum Stadion Center mit seiner außen angebrachten Banner-Werbung wirkt aus der Zeit gefallen, das Dusika-Stadion hat seine beste Zeit jedenfalls hinter sich – und ansonsten gibt es dort vor allem Straßen und Parkplätze.

Das soll sich ändern.

Denn jenem Grätzel, in dem sich jetzt ein nicht so schönes Gebäude an das andere reiht, steht in den nächsten Jahren eine gar wundersame Verwandlung bevor. Starten soll diese noch heuer. Und zwar mit dem Abriss des Dusika-Stadions.

Wie berichtet, muss das Hallensport-Stadion an der Engerthstraße doch einem Neubau weichen. Viele Jahre galt es als gesetzt, das Dusika-Stadion zu erhalten. Davon weicht die Stadt nun ab.

Und zwar wegen einer Zustandsanalyse der Wiener Sportstätten, die der zuständige Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) in Auftrag gegeben hatte. Das Ergebnis dieser Analyse hat es durchaus in sich: 20 Prozent aller Sportstätten in Wien befinden sich in einem laut „nicht nur berauschenden Zustand. Und weiter: „Viele davon sind in einem schlechten Zustand, manche davon in einem furchtbar schlechten.“

Dazu zählt auch das Dusika-Stadion. 1977 errichtet, müssten laut dieser Analyse 20 Millionen Euro in die Sanierung investiert werden, damit die Sporthalle überhaupt weiterhin als solche genutzt werden könnte.

Das sei schlicht zu viel.