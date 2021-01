Immer wieder Dusika

„Sportarena Wien“ – so wird das neue Hallenstadion in den Arbeitsunterlagen der Stadt genannt. Ob es künftig auch offiziell so heißen wird, ist noch nicht geklärt. Denn laut dem zuständigen Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) ist, was die Namensgebung betrifft, „nichts in Stein gemeißelt“. Es könnte sogar sein, dass das neue Stadion wieder Ferry-Dusika-Stadion heißt. Hacker hat das auf Nachfrage nicht ausgeschlossen.

Und das ist insofern erstaunlich, weil mittlerweile gemeinhin bekannt sein dürfte, wer Ferry Dusika war – abgesehen von einem begnadeten Radsportler. Dusika war NSDAP-Mitglied, er hat ein Radgeschäft „arisiert“ und seine Radsport-Zeitschrift in den Dienst der Nationalsozialisten gestellt. Dass ein neues Stadion auch nur theoretisch nach diesem Mann benannt werden könnte, ist geradezu haarsträubend.

Ganz abgesehen davon, dass dort dann auch niemand mehr Rennrad fährt.