Gin-Bar statt Kneipp-Stüberl: Wie sich das Stuwerviertel gewandelt hat

Die Gentrifizierung gehe im Stuwerviertel zwar voran, sagt Andrea Mann von der Gebietsbetreuung. Aber in Maßen. Soll heißen: Die ansässige Bevölkerung wird durch die Aufwertung des Viertels (noch) nicht verdrängt. Gemeindebauten und geförderter Wohnbau machen das möglich.

Die Mietpreise steigen nicht stärker als in anderen Bezirksteilen, sagt Mann. Und: In keinem anderen Grätzel der Leopoldstadt leben so viele Personen mit Migrationsgeschichte wie im Stuwerviertel – nämlich 51 Prozent.

Potenzial zum Luxusviertel

„Der Zusammenhalt im Viertel ist gut“, sagt Mann. In dem Grätzel mit seinen Alleen zwischen den Altbauten treffen sich etwa am Ilgplatz junge Menschen, um für den 1. Mai Fahnen zu basteln und in der Corona-Krise gab es mehrere Nachbarschaftshilfen, eine davon organisierte der Stuwer-Wirt.