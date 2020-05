Der Praterstrich ist Geschichte

Die Folge: Die Straßenzüge sind leer. „Wir hatten 40 Prostituierte im Prater. Die sind alle weg“, bestätigt Wolfgang Langer, Leiter des Referats für Prostitutionsangelegenheiten. Doch wohin? Das beobachten die Polizisten ganz genau. „Ein paar sind in die Brunner Straße nach Liesing gewechselt“, sagt Langer. Waren dort früher an die 20 Damen, die gegen Bares ihre Dienste anboten, sind es nun bis zu 28.

„Einige werden auch in Laufhäuser gegangen sein“, sagt Langer. Doch der Großteil, so glaubt er, kommt erst gar nicht nach Österreich, um hier an der Straße zu stehen. „Die Frauen kommen nur ein paar Tage die Woche. Da machen sie das Geld, dann fahren sie wieder nach Hause“, erzählt der Polizist. Nun würden sie eben andere Städte ansteuern. „Dann fahren sie eben nach Deutschland.“

Doch er schließt nicht aus, dass sich ein neuer Straßenstrich in Wien bildet. „Möglichkeiten gibt es genug“, meint Langer. „Im Internet kann man sich die Industriegebiete, in denen die Straßenprostitution noch immer möglich ist, einfach raussuchen.“ Doch eine neue Meile habe sich bisher nicht gebildet. Dass sich ein flexibler Wander-Strich wie in Deutschland bilden könnte, hält er für unwahrscheinlich. „Die Frauen sind nicht organisiert. Und Freier brauchen fixe Orte, wo sie hinfahren können.“

Dem Frieden will Bezirksvorsteher Hora noch nicht so recht trauen. „Warten wir den nächsten großen Kongress oder die nächste große Messe ab. Da kommen die Frauen gezielt hin.“ Eine Befürchtung wurde derweil aber nicht Realität. „Die Szene hätte ja auch ins Stuwerviertel schwappen können. Aber sogar die zehn Damen, die es hier sonst gibt, sind momentan nicht zu sehen.“

Übrigens: Bisher machte die Polizei die Frauen auf das neue Verbot nur aufmerksam. Ab sofort drohen erwischten Straßenprostituierten Anzeigen und Verwaltungsstrafen in Höhe von 500 Euro.