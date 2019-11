Wiener Nordbahnhalle: Gerüchte um Brandstiftung verdichten sich

Noch bis in die Abendstunden war die Berufsfeuerwehr Wien am Sonntag mit Nachlösch- und Sicherungsarbeiten in der Nordbahnhalle in Wien-Leopoldstadt beschäftigt. Nach dem verheerenden Brand zu Mittag darf das Gebäude nun nicht mehr betreten werden.

Einsturzgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, berichtet die Feuerwehr. Ein Statiker müsse nun die Halle begutachten.

Aber das ist nicht der einzige Grund für die weiträumigen Absperrungen: Am Tag nach dem Feuer verdichtet sich der Verdacht, dass es sich um Brandstiftung gehandelt haben könnte.

Ein Anrainer, der am Sonntag zeitgleich mit Feuerwehr und Polizei am Brandort eintraf, meldete sich beim KURIER: Er erzählt von zwei Kindern, die zum Zeitpunkt des Brandausbruches eine jugendliche Person am Dach des Gebäudes gesehen haben wollen - und dies auch der Polizei berichtet hätten.