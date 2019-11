Wien: Rätsel um Brand in Nordbahnhalle

Warum brannte es in der Nordbahnhalle? Diese Frage stellen sich derzeit nicht nur die Brandursachenermittler von Feuerwehr und Polizei, sondern auch die Gründer der Bürgerinitiative „IG Nordbahnhalle“.

Um den Fortbestand des Gebäudes am Gelände des ehemaligen Nordbahnhofs in der Leopoldstadt hat es in den vergangenen Jahren heftige Diskussionen gegeben: Denn das Areal liegt mitten im Stadtentwicklungsgebiet Nordbahnviertel – und sollte 2020 geschleift werden.

Ein Teil der Halle war im September abgerissen worden, der zweite Teil sollte nach massiven Protesten für ein Jahr weiter genutzt werden.