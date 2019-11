Dichter Rauch über Wien: Nordbahnhalle in Brand geraten

Dichte Rauchschwaden sind derzeit in der Wiener Innenstadt zu sehen. Die Nordbahnhalle am Gelände des ehemaligen Nordbahnhofs war aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten.

Auf zahlreichen Bildern und Videos ist zu sehen, wie Flammen aus dem leer stehenden Gebäude schlagen. Derzeit wird das Areal von der Feuerwehr noch nach Personen durchsucht.