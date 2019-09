Total-Abriss gestoppt: 100.000 Euro für Wiener Nordbahnhalle

Schon damals war klar: Diese Nutzung ist zeitlich begrenzt – konkret bis zum Abriss der Halle, der Platz für die Umkehrschleife der verlängerten Linie O schaffen sollte.

Anfang August war es soweit – zum Leidwesen der „IG Nordbahnhalle“. Die Initiative verlangte lautstark den dauerhaften Erhalt der Halle. Mit einer Petition, die mehr als 500 Bürger unterschrieben, wandte sie sich an den Gemeinderat – der zuständige Ausschuss behandelte sie am Dienstag (das Ergebnis wird am Mittwoch bekannt gegeben).

Einjährige Zwischennutzung

Unabhängig davon haben die Nordbahnhallen-Fans inzwischen einen Etappensieg errungen. Geschleift wird nämlich nur der vordere Teil des Gebäudes – vorerst. „Mit dem Kulturressort und der ÖBB (der Eigentümerin des Grundstücks, Anm.) ist eine weitere einjährige Zwischennutzung vereinbart“, sagt die grüne Planungsstadträtin Birgit Hebein.