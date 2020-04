Helden der Krise: Fünf Stunden Schlaf müssen reichen

Brot für die, die es sich nicht leisten können

Silvya Kladler (46) aus Wien ist ehrenamtliche Helfern bei der Team Österreich Tafel des Roten Kreuzes in Wien. Immer samstags helfen sie und ihr 30 bis 40-köpfiges Team den Menschen, die sich das Essen nicht so einfach leisten können: „Ich arbeite bei der Parkraumüberwachung. Ich verdiene gut und brauche mich nicht entscheiden, welches Brot ich beim Einkaufen nehme. Aber es gibt viele, die sich das nicht leisten können und nehmen müssen, was sie bekommen. Bei uns können sie sich dann auch ein Vollkorn- oder Toastbrot aussuchen, wenn sie das wollen.“

Während sie sonst durchschnittlich 50 Stunden pro Monat für die Tafel arbeitet, sind es in Zeiten der Corona-Krise zwischen 60 und 65 Stunden pro Monat: „Dadurch, dass wir viele Sonderlieferungen bekommen, haben wir mehr zu tun, als sonst.“

So zum Beispiel am vergangenen Mittwoch. Die Tafel hat 800 Kilogramm Osterware bekommen. Das Team Österreich, darunter auch Kladler, sortierte die Produkte durch und verpackte sie in kleine Sackerl. „Die haben die Kunden dann am Samstag bekommen.“

Am Samstag vor Ostern war Kladler die „Chefin vom Tag“. Sie war für die Organisation vor Ort zuständig. Im Moment ist das eine herausfordernde Position, wie die 46-Jährige erzählt: „Wir haben sonst immer Handschuhe an. Aber die Schutzmasken sind natürlich neu. Die tragen jetzt auch alle. Außerdem achten wir darauf, dass genug Sicherheitsabstand da ist, auch die Kunden ihre Masken tragen und sich auch die Hände desinfizieren.“