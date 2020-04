Drei junge Kreative aus OÖ gründeten: I hob Zeit – höff ma zaum!

Gertrude S. (aus Mauthausen Bezirk Perg)

„Ihobzeit ist eine sehr coole Hilfe-Plattform. Jetzt, wo so viele Geschäfte geschlossen sind, kann man sich so ganz einfach kostenlos helfen. Ich habe keine Zucchini-Pflänzchen, auch keine Samen, dafür sind so viele Tomaten-Pflanzen aufgegangen, die ich abgeben kann! Über ihobzeit braucht man nichts wegschmeißen und man bekommt alles, was man braucht!“

Sabine H. (Esternberg Bezirk Schärding)

„Ich habe zu viel Kinderkleidung von meiner Tochter, die ihr zu klein und fast wie neu ist. Heuer fielen durch das Corona-Virus alle regionalen Baby- und Kinderbasare aus. Ich hielt die Augen nach einer Möglichkeit offen, diese Kleidung in der Nähe an Familie weitergeben zu können, die gerade jetzt auf der Suche nach Frühlings- und Sommerkleidung für ihre Kinder sind. Die Geschäfte sind zu und alles online zu kaufen ist für viele Familien derzeit eine Preisfrage. Durch Zufall traf ich auf „ihobzeit“. Die Seite gefiel mir auf Anhieb. Es gab kein kompliziertes Eintragen, alles ist übersichtlich und ich hoffe, durch meinen kleinen Eintrag in der Nähe einer Familie helfen zu können.“

Florian S.: Isolation in den eigenen vier Wänden mit Kindern, fehlende soziale Kontakte, Home Office, Home Schooling oder gar Existenzängste?! Dir fällt die Decke auf den Kopf?

Da auch meine Beratungen und Trainings im Moment nicht möglich sind, biete ich hier bei "I hob Zeit", kostenlos online psychologische Beratung an!

Egal welches Thema, ich unterstütze dich gerne Wenn du dir ein Bild von mir machen willst, besuche mich gerne auf meiner Homepage!

Gerne bieten wir uns auch an, dass wir Einkäufe übernehmen!

I hob Zeit ist eine wunderbare Plattform, wo wir uns gegenseitig helfen und unterstützen können! Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir zusammenhalten!

Christina G.: Wir bieten uns an, dass wir Einkäufe übernehmen!

