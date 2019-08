Warum der Wiener Vorgartenmarkt immer lässiger wurde

Anne Murray hat schon sehr konkrete Vorstellungen: Hip soll sie werden, ihre „Sandwich-Afterwork-Bar“ namens Solas, an Samstagen will die 32-jährige Irin ihren Gästen ein Hangover-Frühstück mit Pancakes servieren. Als Standort des Lokals hat sich Murray, die auch das Café Caketree am Max-Winter-Platz betreibt, den Vorgartenmarkt in der Leopoldstadt ausgesucht. „Weil der ist groß im Kommen.“