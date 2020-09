Brösl statt Stüberl: Das Stuwerviertel hat ein neues Lokal

Der gebürtige Italiener wuchs als Kind einer Gastro-Familie quasi in einer Bar in Treia auf. 2013 kam er nach Wien und wollte eigentlich weg von der Gastronomie – doch er arbeite beim Pizza Quartier am Karmelitermarkt, kochte für „It’s all about the meat, baby“ im Charlie P’s und leitete das Brickmakers. Zusammen mit Freunden – darunter der Olympia-Segler Thomas Zajac – gründete er nun das Brösl.