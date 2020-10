Neubau: Zwischen Kebab und Kirche am Platz der Polemik

Später siedelten sich Seidenfabriken an, 300 gab es zur Blütezeit. Der damalige Name der Gegend: Brillantengrund. An diese goldene Zeit erinnert Marvin Mangalinos „Hotel am Brillantengrund“ (samt Restaurant) in der Bandgasse. Vor zehn Jahren verwandelte er ein altmodisches Hotel in einen Treffpunkt der Kunst- und Kulturszene. Sogar die New York Times berichtete darüber.