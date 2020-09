Brigittenau: Die Hipster und die Halbinsel

Die Stammgäste der „Kopfwehinsel“ schätzen anderes: Die gute Verkehrsanbindung etwa („Auf die Donauinsel und zum Stephansplatz ist es gleich weit“). Und den Hannovermarkt („Am Samstag um 16 Uhr gibt es alles um einen Euro“).

Viele Stände, wenig Lokale

Wobei das mit dem Markt so eine Sache ist: Zu viele Kebap-Standln gebe es dort schon, sagt Barbara – eine der Frauen in der Runde. Hannes ist zufrieden: „Da kannst noch g’scheit einkaufen. Am Karmelitermarkt drüben kannst’ dich nur ansaufen. Nur Lokale dort.“