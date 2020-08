Wiener Nordwestbahnhof: Ein bisschen New York für die Brigittenau

Wenn sich fast die gesamte Stadtregierung, mehrere Gemeinderäte und zwei Bezirkschefs in einem schmucklosen Bürogebäude in der Dresdner Straße einfinden, dann ist Wahlkampf. Und in diesem will jede Möglichkeit, sich ablichten zu lassen, genutzt sein.

Dieses Mal war der Nordwestbahnhof die Kulisse.

Noch nutzen die ÖBB diesen als Fracht- und Güterbahnhof. Bis Ende 2021 soll er aber komplett in das neue Güterzentrum in Inzersdorf absiedeln. Das heißt: In einer Gegend, die (gerade noch) als innerstädtisch durchgeht, wird eine riesige Fläche frei.