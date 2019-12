Wiener Althangrund: Was anstelle des Terrassenhauses kommt

Parallel zu den Arbeiten am Kopfbau wird das Areal entlang der Nordbergstraße neu bebaut. Konkret werden die beiden Gebäude Nordbergstraße 9 und Nordbergstraße 13 durch ein neues Haus ersetzt und unter den Projektnamen „ Liz Living“ und „ Jo Living“ als Eigentumswohnungen vermarktet.

Keine Tiefgarage

Erhalten bleibt die Hochgarage in der Nordbergstraße, der ursprüngliche Bau einer Tiefgarage ist abgesagt. „Statt der beiden Büroetagen über der Garage wird es in Zukunft dort ein Hotel geben", sat Nitsch. Die übrigen Gebäude in der Althanstraße – das ÖBB-Stellwerk und das Postgebäude - sind nicht im Eigentum der 6B47 und damit auch nicht Teil der Quartiersentwicklung. Fertig soll der neue Stadtteil bis 2023 sein.