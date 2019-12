Abriss der Nordbahnhalle: Initiative sieht vertane Chancen und will Ersatz

"Selten zeigte sich so viel Unwillen eine Diskussion zu führen. Selten regierte eine größere Ignoranz gegenüber allem Wissen einer gemeinwohlorientierten und zukunftsfähigen Stadtentwicklung. Selten wurde eine so einfache Möglichkeit, mittels einer Koproduktion von Stadtpolitik, Stadtverwaltung und Zivilgesellschaft ein großartiges urbanes Projekt umzusetzen, derart leichtfertig vergeben", schriebt die Initiative in einer Aussendung.

Die Folgen dieser Politik würden zu spüren sein. Denn: eine Stadt brauche sowohl Grünraum als auch sozialen und kulturellen Freiraum.

Polit-Kritik

Unterstützung kommt von den Neos in der Leopoldstadt: „Ein wachsender Stadtteil wie das Nordbahnviertel benötigt Begegnungs- und Freiräume in denen Menschen gemeinsam tätig werden können,“ erklärt Klubvorsitzende Selma Arapovic.