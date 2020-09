Wien: Welche temporären Begegnungszonen verlängert werden

Und manche der Projekte waren auch nur von kurzer Dauer: Bereits am 3. Mai hieß es in der Rechten Bahngasse in der Landstraße und der Fernkornstraße in Favoriten wieder: Fußgänger bitte zurück auf die Gehsteige. Am 31. Mai folgte das Begegnungszonen-Aus in der Kalvarienberggasse in Hernals.

Bis 22. Juni gab es in der Meiselstraße in Penzing sowie Rudolfsheim-Fünfhaus eine Pop-up-Begegnungszone, die sich aber in eine "Coole Straße" verwandelte.

Mit. 5 Juli waren die Projekte in der Alliiertengasse und der Pazmanitengasse in der Leopoldstadt, in der Kandlgasse, Hermanngasse und Ahornergasse in Neubau, in der Florianigasse in der Josefstadt, in der Sobieskygasse im Alsergrund, in der Hasnerstraße in Ottakring und in der Schopenhauergasse sowie der Kutschkergasse in Währing passé. Die Hasnerstraße wurde allerdings ebenfalls in eine "Coole Straße" umgewandet.