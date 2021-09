„Wien muss bei Schüler-Impfungen einen Zahn zulegen“

KURIER: Zum Schulstart gab es in Wien Probleme mit den „Alles gurgelt“-PCR-Tests, die seitens der Stadt an Mittel- und höheren Schulen durchgeführt werden. Sind sie inzwischen im Griff?

Martin Netzer: Nein. Die Testabdeckung durch „Alles gurgelt“ bei den 150.000 Wiener Schülern in den NMS und in der Oberstufe kommt über 50 Prozent nicht hinaus. Von den angestrebten zwei Tests pro Woche ist man weit entfernt. Angesichts der Infektionsrate, die gerade in dieser Altersgruppe stark steigt, ist das besorgniserregend. Es finden viele der Tests nicht wie geplant an den Schulen, sondern zu Hause statt, weil ihre Durchführung für die Lehrer zu aufwendig ist.

Was ist das Problem daran?

Wir sehen diesen Trend zur Privatisierung der Tests skeptisch. Wenn das Programm in die Haushalte verlegt wird, muss die Motivation der Eltern und Kinder schon sehr groß sein, damit das Testen auch reibungslos funktioniert. Umso wichtiger ist ein niederschwelliges Angebot an den Schulen, bei dem für die Eltern keine Arbeit anfällt.