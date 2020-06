Kostenloser 15-Minuten-Parkschein ab September

Weiterhin unverändert bleiben die Preise für die restlichen Kurzparkscheine in Wien. So zahlt man derzeit für eine halbe Stunde Parken einen Euro, zwei Stunden kosten vier Euro. Wie berichtet, waren im März des Vorjahres die Preise für Parkscheine empfindlich erhöht worden. Durch das neue Valorisierungsgesetz gehören hohe Veränderungen aber der Vergangenheit an.

Künftig orientieren sich Preiserhöhungen am so genannten Schwellenwert. Bei Parkscheinen beträgt er genau 5 Cent. Ändert sich der Verbraucherpreisindex (VPI) so stark, dass der Schwellenwert seit der letzten Änderung überschritten oder unterschritten wird, so wird der Preis der Parkscheine erhöht, beziehungsweise verringert. Der nächster Stichtag für die Überprüfung ist der 30. Juni. Ist der Schwellenwert da also höher als 5 Cent erfolgt die Erhöhung am 1. Jänner 2014.