Wien: Kein Platz für Schanigärten, Gebühren sind trotzdem fällig

Sie ist nicht die einzige Betroffene. Daher hat sich Georg Holzer, Marktsprecher des Volkertmarktes, in einem Offenen Brief an Bürgermeister Michael Ludwig sowie die Stadträte Ulli Sima und Peter Hanke (alle SPÖ) gewandt.

Die Stadt Wien hätte Mitte Mai die Erlassung der Schanigärten-Gebühr bis Jahresende versprochen – ausnahmslos. Stattdessen würde die Schanigärten-Gebühr aber von den Marktstandlern „ausnahmslos kassiert“ werden, kritisiert Paic.