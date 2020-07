"Bitte warten": Corona-Krise verschärft Kritik am Einwanderungsamt

Der Ärger ist groß. Nicht einmal so sehr, was die Wartezeit, mehr aber, was das chaotische Vorgehen bei der MA 35 betrifft. „Ich sehe nicht ganz ein, warum über Wochen niemand abhebt“, sagt ihr Partner Johannes P.

Home Office und Corona

C. und ihr Partner sind mit ihrem Ärger nicht alleine. Erst im Februar hatten Neos lange Wartezeiten und noch längere Verfahrensdauern aufgezeigt. Mit der Corona-Krise scheinen sich die Missstände noch verschärft zu haben. Bei der MA 35 etwa wird betont, dass das Amt zwischen 16. März und 15. Mai geschlossen werden musste. Zwar wurden die postalisch oder per Mail zugeschickten Unterlagen bearbeitet, aber das sei im Homeoffice nur eingeschränkt möglich gewesen, erklärt der stellvertretende Leiter Dominik Haider.