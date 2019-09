Magistratsmitarbeiter verkaufte Aufenthaltstitel aus Geldnot und Mitleid

53 Aufenthaltstitel vergab Dragan S. (Name von der Redaktion geändert) von 2013 bis 2016, ohne dass er dazu befugt war. In 19 Fällen ließ sich der heute 28-Jährige sogar dafür bezahlen. Am Mittwoch, mehr als drei Jahre später, musste sich die ehemalige Kanzleikraft deshalb am Wiener Landesgericht für Strafsachen wegen Betrugs und Amtsmissbrauchs verantworten.

Bereits im Alter von 15 Jahren begann S. für die Stadt Wien zu arbeiten, fünf Jahre später wechselte er zur MA 35, die unter anderem für Aufenthaltstitel zuständig ist. Kurz darauf wurde dem jungen Mann Multiple Sklerose - eine chronische Erkrankung des Nervensystems - diagnostiziert. Um sich abzulenken, begann er mit Sportwetten und ging regelmäßig ins Casino.

„Ich hatte damals immer meinen Onkel vor Augen, der auch an Multipler Sklerlose leidet. Um mich abzulenken, habe ich dann mit dem Spielen begonnen. Es war eine schwierige Zeit“, erklärte sich der Angeklagte.

Schon bald plagten ihn finanzielle Sorgen, wie sein Verteidiger Nikolaus Rast eingangs erläuterte.