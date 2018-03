Das mafiöse Geschäft mit Aufenthaltstiteln in Österreich

Bei allen vier Nachweisen dürfte es in den vergangenen Jahren zu Unregelmäßigkeiten und Betrügereien gekommen sein. Die Abteilung Fremdenpolizei und Anhaltevollzug (AFA) konnte zehn Tätergruppierungen ausforschen, die sich vor allem auf so genannte Sprachzertifikate spezialisiert hatte – diese wurden teilweise komplett gefälscht, teilweise halboffiziell verkauft. Von zehn zertifizierten Sprachschulen sollen vier mehr oder weniger daran beteiligt sein.

So wurde ein hauptberuflicher Pizzabote erwischt, der offiziell studierte und angeblich Deutsch auf Hochschulniveau sprechen konnte. Manche dieser Personen waren Analphabeten und schafften nicht einmal Diktate der dritten Volksschulklasse zu schreiben. Alle erhielten aber Aufenthaltstitel um in Österreich zu arbeiten, etwa als Putzkraft oder im Baugewerbe. Manche nutzten das auch aus, um medizinische Behandlungen zu erhalten. In einem Fall wurden einer krebskranken Frau aus Ex-Jugoslawien Chemotherapien und Operationen in der Höhe von mehr als 100.000 Euro finanziert, die sie sich auf diese Weise erschlichen hat. Rund drei Viertel der Fälle passierten in Wien, der Großteil der anderen in Ober- und Niederösterreich.