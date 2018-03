"Kleine Schlepper" fälschten Deutschdiplome in großem Stil

Der Text basiert auf einem Diktat für Drittklässler, ist aber nicht zu entziffern. Geschrieben wurde er von einer Frau im Besitz eines Sprachzertifikats, das ihr Deutschkenntnisse auf Maturaniveau bescheinigte. Sie ist eine von Tausenden Menschen, die für ein solches Zeugnis viel Geld zahlten, ehe sie bei der Wiener Polizei landeten.

Ermittler der Abteilung für Fremdenpolizei und Anhaltevollzug (AFA) haben in mehrjähriger Arbeit einen groß angelegten Betrug mit Sprachzertifikaten aufgedeckt, welche für Drittstaatsangehörige die Voraussetzung für eine Aufenthaltsgenehmigung in Österreich darstellen. An die 8.000 Anzeigen wurden erstattet, an die 3.000 Abnehmer gefunden, zehn überwiegend in Ostösterreich, aber auch in Bosnien und Deutschland agierende Tätergruppen ermittelt und 25 Haupttäter ausgeforscht, wie die Ermittler am Freitag vor Journalisten berichteten.