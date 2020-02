Lange Schlangen und Verfahren: Kritik an Wiener Einwanderungsbehörde

"Schon kurz vor sieben Uhr haben hunderte Personen in der Kälte gewartet", berichtet er. Darunter sei sogar eine Frau mit einem Baby gewesen.

Vier Jahre bis zur Staatsbürgerschaft

Tatsächlich kritisierte bereits die Volksanwaltschaft in ihrem Bericht 2018 die Vorgänge in der Wiener Einwanderungsbehörde. 160 Personen hatten sich im Berichtsjahr beschwert. Der Großteil der Beschwerden betraf die "unangemessene Verfahrensdauer".

Konkret konnte die Volksanwaltschaft in dem einen Jahr 124 Beschwerden überprüfen, 84 davon waren berechtigt. In den meisten Fällen stellte die Ombudsstelle fest, dass die MA 35 über längere Zeiträume keine Verfahrensschritte gesetzt hatte. Laut Gesetz müsste die Behörde eigentlich innerhalb von sechs Monaten über Anträge von Bürgern entscheiden. In einem Fall, so die Volksanwaltschaft, dauerte das Staatsbürgerschaftsverfahren aber sogar vier Jahre.

Geändert hat sich damals nichts, stellen nun die Neos fest. "Betroffene hängen in der Luft und das wirkt sich natürlich auch massiv auf das berufliche und familiäre Leben der Antragsstellenden aus", sagt Wiederkehr. Etwas, das Dino Rehanovic am eigenen Leib erfahren musste.

"Leute sollen sich nicht willkommen fühlen"

Der gebürtige Bosnier, ein Fotograf und freischaffender Künstler, wartet nach eigenen Angaben bereits seit zweieinhalb Jahren auf die Verlängerung seiner Aufenthaltsgenehmigung. "Alle drei bis vier Monate bekomme ich die Nachricht, dass ich Unterlagen nachbringen muss", ärgert er sich. "Das Verfahren wird bewusst verlängert, damit die Leute sich nicht willkommen fühlen", glaubt er.

Dabei lebt der 37-Jährige bereits seit 20 Jahren in Österreich. Doch weil sein Einkommen für eine Daueraufenthaltsgenehmigung zu gering sei, müsse er immer wieder um Verlägerung der Aufenthaltsgenehmigung ansuchen. Bis zu 50 Mal sei er bereits bei der MA 35 gewesen, mittlerweile vermeide er es, hinzugehen.