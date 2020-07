Stadt-Wien-App mit neuen Funktionen

Die App enthält zudem einen eigenen Nachrichtenkanal. Er kann personalisiert, also den individuellen Interessen des Nutzers, angepasst werden. Hinweise gibt es zum Beispiel zu Störungen bei den Wiener Linien oder bei Unwetterwarnungen.

Auch digitale Amtswege können in der neuen App erledigt werden. So sind etwa Anträge für Schanigärten oder das Parkpickerl abrufbar. Weiters wurde der Vorteilsclub der Stadt Wien in die neue App integriert. Über die Eingabe der Mitgliedsnummer wird die App zu einer digitalen Mitgliedskarte, über die man die neuesten Infos bekommt und an Aktionen teilnehmen kann.

Die Stadt-Wien-App ist kostenlos für IOS ab Version 13.0 und Android ab Version 8.0 im jeweiligen Store abrufbar. Weitere Infos zu den Funktionen unter wien.gv.at/app