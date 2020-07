Sprühanlagen in Coolen Straßen gehen wieder in Betrieb

Nach Problemen mit der Wasserqualität gehen heute, Dienstag, die Sprühnebel-Anlagen in 13 der 18 Coolen Straßen wieder in Betrieb, sagt ein Sprecher von Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne). Die Trinkbrunnen sind bereits an allen Standorten benutzbar.

Wie berichtet, wurden bei Routinemessungen auf Mikroorganismen und Bakterien Belastungen im Grenzbereich an sechs Standorten festgestellt. Daraufhin wurden alle Anlagen gesperrt. Technische Nachjustierungen sollen für eine bessere Wasserqualität sorgen. So wird unter anderem die Wasserdusche bereits bei einer Außentemperatur von 20 Grad aktiviert und die Betriebszeit ausgeweitet. Damit wird erreicht, dass das Wasser länger in Fließbewegung bleibt.