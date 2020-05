Ärger um Schanigärten auf den Wiener Märkten

Isabel Mantl-Kaas hat gemischte Gefühle, wenn sie an die nächsten Wochen denkt. Die Gastronomin führt seit zehn Jahren einen kleinen Feinkostladen samt Lokal am Karmelitermarkt in der Leopoldstadt. Und wie alle Wirte ist sie froh, heute endlich wieder öffnen zu dürfen.

Aber da ist noch die Sache mit dem Schanigarten. Den darf Mantl-Kaas zwar wieder aufstellen. Am Samstag aber erst nach 14 Uhr, wie ihr das Marktamt vor wenigen Tagen mitteilte. Und das ist ein Problem. Denn: Der Samstag allein mache für Wirte auf Märkten 50 Prozent des Wochenumsatzes aus, sagt Markus Ornig, Wirtschaftssprecher der Neos.

Mantl-Kaas rechnet nun damit, in der aktuellen Saison bis zu 40 Prozent Umsatz zu verlieren. Die Gastronomin ist mit diesem Problem nicht alleine: Laut Ornig sind 21 Lokalbetreiber auf vier Märkten betroffen.

Lebensmittelhandel hat Vorrang

Hintergrund sind die Sicherheitsvorkehrungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Weil Freitag und Samstag auch die Bauernmärkte stattfinden, wird es eng auf den Märkten. Damit ausreichend Distanz gewahrt werden kann, wird dem Marktamt zufolge an diesen beiden Tagen stundenweise auf die Schanigarten-Flächen besagter Gastronomen zurückgegriffen. Der Grund: Vorrang hat auf den Märkten der Lebensmittelhandel – und nicht die Gastronomie. So steht es im Gesetz.