Stadtgartendirektor will keine Bäume, schon gar nicht daheim

Die Idee, den Verkehr in der Servitengasse zu beruhigen, die gibt es seit eineinhalb Jahren. Konkret geht es darum, die Gasse in eine Fußgängerzone umzubauen. Was bisher fehlt, sind Detailplanungen.

Die zuständigen Dienststellen im Magistrat hätten am Mittwoch damit beauftragt werden sollen. Doch der dafür nötige Antrag der SPÖ scheiterte im Bezirksparlament – und zwar ausgerechnet an den Grünen.

Das dürfte einen nicht ganz unbekannten Bewohner der Gasse freuen: Stadtgartendirektor Rainer Weisgram.

In Kommission verschoben

Laut Antrag sieht das Projekt im Groben so aus: Der südliche Teil der Servitengasse und ein Teil der Grünentorgasse werden zur Fußgängerzone, ein weiterer Abschnitt der Grünentorgasse wird fußgängerfreundlich gestaltet.

Weiters sind Bäume, eine niveaugleiche Straßenoberfläche und Bänke geplant.All das war auch in einem Plan dargestellt. Das Problem: Die Grünen hätten den Plan „erst zwei Stunden vor der Sitzung“ erhalten, sagt Vize-Bezirkschefin Josefa Molitor-Ruckenbauer (Grüne).