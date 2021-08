Café "#n’ice" eröffnet: Eisgekühlter Insta-Fame für den Alsergrund

Die britische Kette „E L & N“-Café hat neun Filialen in London, je eine in Kuwait und in Qatar und 496.000 Follower auf Instagram.

Die einzige Niederlassung des Café „#n’ice“ am Alsergrund ist noch nicht einmal ganz fertig, auf Instagram hält man bei gerade einmal 89 Abonnenten. Und doch haben diese ungleichen Lokale etwas gemeinsam.

Beide verkaufen Desserts in besonderer Aufmachung und in speziellem Ambiente. Das Ziel: Man will möglichst „instagrammable“ sein – also (optisch) interessant genug, um von den Gästen in Form eines Fotos auf Social Media geteilt zu werden.

Im Fall des „E L & N“-Cafés heißt das: Viel Rosa an Wänden und Interieur, noch mehr Plastikblüten als Deko sowie üppig dekorierte Getränke und Desserts.

Bei „#n’ice“ trägt man zwar nicht ganz so dick auf. Zuckerlfarben, Kunststoff-Botanik und aufgemotzte Naschereien gibt es aber auch hier – und zwar ab Freitag.