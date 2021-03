Neues Eiscafé in Wien: #n’ice eröffnet im Juli beim Alten AKH

Eiskaffee in verschiedenen Sorten, Macarons mit Eisfüllung und ganz besondere Milkshakes werden ab diesem Sommer in der Spitalgasse 1A serviert. Gastro-Quereinsteigerin Alexandra Koc wird dort, gegenüber vom Alten AKH, voraussichtlich im Juli ein Eiscafé eröffnen. Es wird #n’ice heißen.

Der Name ist eine Anspielung auf den Fokus des Lokals: „Das Angebot soll Instagram-tauglich sein“, sagt Koc im Gespräch mit dem KURIER. Soll heißen: Die angebotenen Süßspeisen sollen nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch etwas hergeben.

Aufgemotzte Milkshakes

Das wird wohl besonders auf die sogenannten Freakshakes zutreffen: Dabei handelt es sich um Milkshakes, die mit verschiedenen Toppings aufgemotzt werden – zum Beispiel mit Marshmallows oder Kuchen- und Donut-Stücken.

Trinken kann man die Freakshakes im Lokal – dort werden etwa 40 Gäste Platz finden. Oder im Gastgarten im Innenhof – wo rund 20 Sitzplätze geplant sind.

Umbau gestartet

Das Eis für all diese Kreationen stammt von der Eismacherei in der Donaustadt. Koc ist dort Stammkundin – nun vertreibt sie ihr Lieblingseis in neuer Aufmachung.

Bis es so weit ist, liegt aber noch ein ganzes Stück Arbeit vor ihr: Koc muss noch Personal finden. Und sie baut das Lokal ab sofort groß um.