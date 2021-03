Eis des Jahres 2021: Die Salons wärmen Mozart auf

Viele Wiener Eissalons bedienen dieser Tage die ersten Kunden des Jahres: Am Freitag sperrte etwa die beliebte Eismacherei in der Donaustadt auf. Im März folgen zum Beispiel Vindoni in der Landstraßer Hauptstraße, Tichy am Reumannplatz oder der Eissalon am Schwedenplatz.

Nur Take-away erlaubt

Einige Frühstarter haben schon länger offen: Den Beginn machte am Valentinstag Veganista mit seinem Stammhaus in der Neustiftgasse. Die restlichen zehn Filialen sperrten nach und nach auf – am Sonntag eben jene auf der Tuchlauben.

Auch schon offen: unter anderem der Eis-Greissler in der Neubaugasse, La Romana in der Stiftgasse und der Eissalon Garda in der Mariahilfer Straße.