Nicht jedermanns Geschmack: Das Eis des Jahres 2020

Auch wenn es nicht jedermanns Geschmack ist, ist das diesjährige Eis des Jahres aus den Eissalons in Österreich kaum mehr wegzudenken. Weiß mit schwarzen Punkten, sehr süß und so als wenn man Mohn in Eisform essen würde. Das ist das Eis des Jahres: Das Mohneis. Dieses wurde heute im Eissalon Alberti in der Praterstraße präsentiert.

Die Geschmacksrichtung Mohn hätte in Österreich eine jahrelange Tradition. Es handle sich dabei um eine Zutat, auf die nach dem Zweiten Weltkrieg aus Not zurückgegriffen wurde, erklärte Andrew Nussbaumer, Sprecher der österreichischen Eissalonbetreiber am Dienstag.