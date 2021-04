So sieht der geheime „Plan B“ für den Wiener Heumarkt aus

Seit 20. Dezember 2019 gibt es ein gut gehütetes Geheimnis in dieser Stadt. An diesem Tag gab Ernst Woller, Welterbe-Sonderbeauftragter und Landtagspräsident (SPÖ), Überraschendes bekannt: Um Wiens Welterbe-Status zu retten, der durch den Heumarkt-Umbau in Gefahr ist, habe man ein neues Baukonzept für das Areal entwickelt. Der klingende Name: „Plan B“.

Öffentlich machte man damals aber nur einige vage Eckpunkte: Den geplanten Wohnturm – an dem sich die Welterbehüter der UNESCO besonders stören – habe man gestrichen. Um diesen Verlust auszugleichen, werde das ebenfalls vorgesehene Hotel- und Kongressgebäude aber höher, hieß es.

Mehr – etwa konkrete Höhen oder gar Visualisierungen des Projekts – wollte man sich nicht entlocken lassen. Bis heute, also seit mehr als einem Jahr, hüllt sich die Wiener SPÖ in Schweigen.