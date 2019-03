Causa Heumarkt: Eine Baustelle des politischen Versagens

Spannend, was der Wiener Vorwahlkampf alles bewirken kann: Nach jahrelangem Hin und Her rund um die umstrittene Neugestaltung des Heumarkts ging es am Wochenende plötzlich Schlag auf Schlag.

Die rot-grüne Stadtregierung hat den Bau des 66-Meter–Turms am Sonntag kurzerhand für zwei Jahre eingefroren. Die Bundesregierung legte am Montag nach: Die Pause sei zu wenig, sagte Vizekanzler Heinz-Christian Strache ( FPÖ) an der Seite von Kulturminister Gernot Blümel ( ÖVP): „Das Projekt muss verworfen und gestoppt werden.“

Spätestens jetzt ist klar: Es geht schon lange nicht mehr wirklich um den Erhalt des Welterbetitels, der durch das Bauprojekt gefährdet ist. Die Causa ist längst zum Politikum geworden. Türkis-Blau nutzt sie, um sich für die Wien-Wahl in Stellung zu bringen.