Gemeinderat: Neos stimmen gegen sich selbst, ÖVP sucht Heumarkt-Studie

Wie der KURIER berichtete, hat die UNESCO diese Studie im Vorjahr verlangt: Darin hat Architektur-Professor Manfred Wehdorn untersucht, inwiefern die Planungsvariante ohne Hochhausturm (die Investor Michael Tojner Ende 2019 in Aussicht gestellt hat) mit dem Welterbestatus vereinbar ist. Im November hat die Stadt die Studie an das UNESCO-Welterbezentrum in Paris geschickt, dort wird sie derzeit geprüft.

Was genau in der Studie steht, das hält die Stadt allerdings geheim: Veröffentlicht wurde das Papier bisher nicht. Das stört die ÖVP: „Ich erwarte mir, dass uns diese mit Steuergeld finanzierte Studie vorgelegt und endlich mehr Transparenz geschaffen wird“, sagt Planungssprecherin Elisabeth Olischar.