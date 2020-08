Aus für Pop-up-Pool: Roter Bezirkschef muss Wahlhilfe für Grüne ausbaden

Will ein roter Bezirksvorsteher für ein Projekt Geld von der Stadt, dann legt man ihm in den roten Rathaus-Abteilungen keine großen Steine in den Weg. Normalerweise zumindest.

Beim Pop-up-Pool, der noch bis morgen, Sonntag, auf der Gürtelkreuzung beim Westbahnhof steht, ist das anders. Ab Montag wollte SPÖ-Politiker Gerhard Zatlokal, Vorsteher im 15. Bezirk und treibende Kraft hinter dem Projekt, den Pool in den Auer-Welsbach-Park karren – und für 80.000 Euro fünf Wochen lang weiterbetreiben.

Wie der KURIER berichtete, verweigert der Presse- und Informationsdienst (PID) im Rathaus Zatlokal jetzt das Budget.

Das ist eine öffentliche Demütigung. Doch wie kam es zu der Eskalation?