Wiederkehr: Pflichtschulreform soll Schulleitung mehr Autonomie bringen

Die Stadt Wien würde so viel Mittel wie noch nie in die Hand nehmen, sagt Wiederkehr. So würde auch zusätzliches Lehrpersonal finanziert werden. Das neue System würde Schulleitungen erstmals die Möglichkeit geben, zu wissen, welche Ressourcen man warum bekommt. „Wenn die Klassengröße größer ist, bekommt die Schule auch mehr Ressourcen“, erklärt Wiederkehr. Das soll auch mehr Transparenz bringen.

Der Bildungsstadtrat fordert vom Bund, weiter Förderstunden zur Verfügung zu stellen.

Durch die Reform sollen Schulleitungen mehr Autonomie erhalten, so Wiederkehr, denn die Entscheidung liege dort, wie die Ressourcen verwendet werden.