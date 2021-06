Wien bekommt so viele Pflichtschullehrer wie noch nie

In Wien wird es im kommenden Schuljahr so viele Lehrer wie noch nie geben. Angesichts des gestiegenen Bedarfs in einer stetig wachsenden Stadt mit zunehmenden sozialen Herausforderungen stellt der Bund für das Schuljahr 2021/22 insgesamt 12.500 Planstellen für die rund 450 Wiener Pflichtschulen zur Verfügung. Das sind 130 Stellen mehr als zuletzt.

Zusätzlich dazu investiert die Stadt zehn Millionen Euro in 220 Vollbeschäftigungen, um unter anderem das Angebot der Gratis-Nachhilfe aufrechtzuerhalten. Zudem stellt Wien mehr als 200 Freizeitpädagogen an und plant zwölf zusätzliche Ganztagsschulen mit verschränktem Unterricht.

Ein besonderer Fokus liegt in Wien auf der Förderung von Schulen mit besonders großen Herausforderungen. Immerhin sind rund zwei Drittel der 450 Pflichtschulen sogenannte Brennpunktschulen.

Transparente Zuteilung

Die Vergabe der Ressourcen soll transparenter werden, erklären Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) und Bildungsdirektor Heinrich Himmer unisono. Künftig sei klar ersichtlich, welchem Standort warum wie viel Personal zusteht.

So können die Schulleitungen selbst errechnen, wie viele Planstellen sie bekommen. Und infolge der Bildungsreform können sie auch autonom entscheiden, wofür sie die Ressourcen verwenden.