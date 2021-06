Viele Wiener Pflichtschulen erhalten im Herbst weniger Personal

Ballungszentren

Thomas Krebs, Pflichtschulgewerkschafter in Wien, bemängelt, dass die Basiskontingente jedes Jahr Stück für Stück gekürzt werden. Auch wenn Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) meint, dass „Wien so viele Lehrerposten wie noch nie erhalten wird“ (der KURIER berichtete), so stimme das zwar in absoluten Zahlen: „Gleichzeitig haben wir aber so viele Schülerinnen und Schüler wie noch nie. Da stehen also nicht mehr Pädagogen in den Klassen.“

Krebs sieht im Ballungsraum Wien ein anderes Problem: Viele Stunden würden von den Volks- und Mittelschulen in die Sonderpädagogik umgeschichtet. „Die Großstadt braucht hier sehr viele Dienstposten, um diese immens wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe zu erfüllen.“ Allerdings dürfen laut Gesetz maximal 2,7 Prozent der Schüler einen sonderpädagogischen Förderbedarf erhalten. In Wien ist die Anzahl aber de facto deutlich höher. „Hierfür braucht Wien endlich mehr Ressourcen“, fordert Krebs.

Weiterer Kritikpunkt: „Wir wissen nicht genau, wofür Wien seine Lehrerposten verwendet, einige Pädagogen stehen nicht in der Klasse, sondern arbeiten in der Verwaltung und müssten aus einem anderen Topf finanziert werden. Hier fehlt die versprochene Transparenz“, so Krebs.