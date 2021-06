Experte warnt vor Lehrermangel: „Lehrerausbildung um ein Jahr verkürzen“

Das Thema ist nicht neu, aber man merkt: Fritz Enzenhofer, ehemaliger Landesschulratspräsident von Oberösterreich und Chef der Christlichen Lehrerschaft brennt das Thema unter den Nägeln: Österreichs Schulen würden einmal mehr auf einen Lehrermangel zusteuern, warnt der langjährige Spitzenfunktionär im Gespräch mit dem KURIER. Das habe mehrere Gründe – Enzenhofer hat aber auch gleich Lösungen anzubieten, die mitunter etwas unorthodox sind.

Zu den Fakten: Derzeit würden jedes Jahr mehr als 3000 Pädagogen in Pension gehen, Tendenz stark steigend. „Als ich studierte, gab es einen eklatanten Lehrermangel, damals haben sich viele aufgrund der guten Jobaussichten für den schönen Beruf entschieden, und die kommen jetzt alle ins Pensionsalter.“ Zudem wären Lehrer überlastet, manche scheiden krankheitsbedingt aus. „Da gibt es viele, die bereits vor dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter in Pension gehen – die nehmen dabei auch in Kauf, dass es Abschläge gibt, die Pension also anfang deutlich geringer ist.

Und weil nicht annähernd so viele Pädagogen aus den Pädagogischen Hochschulen nachkommen, würden in den kommenden Jahren rund 1000 Lehrer fehlen – jedes Jahr. „Das führt dazu, dass auch bereits pensionierte Pädagogen zurück an die Schulen geholt werden, es werden aber auch Studenten, die noch in Ausbildung sind oder das Pädagogik-Studium eigentlich abgebrochen haben, mit befristeten Sonderverträgen zurück an die Schulen geholt.“