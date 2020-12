Vor den Feiertagen: Polizei warnt Senioren vor Betrügern

Zur Sicherung oder Registrierung würden Polizisten vorbeikommen und die Wertsachen verwahren. Anschließend kommen weitere Betrüger, geben sich als Polizisten aus, nehmen Wertgegenstände wie Geld und Schmuck an sich und verschwinden.

Warnung vor Feiertagen

Vor den Feiertagen warnt die Wiener Polizei nun noch einmal eindringlich vor dieser Masche: "Derzeit registrieren wir sowohl bei der Einbruchsmasche als auch bei Trickbetrug in Zusammenhang mit Covid-19 steigende Fallzahlen", teilt die Polizei mit. Bei letzterer Masche gibt der Tatverdächtige am Telefon an, dass sich ein Familienangehöriger mit Covid-19 infiziert hätte und dass für die notwendige Behandlung Geld an die Polizei ausgehändigt werden müsse.