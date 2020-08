Betrüger, die sich als Polizisten ausgeben: Ganze Familien stehen im Verdacht

Mehrere Abholer wurden bereits verhaftet, auch Urteile gab es schon. Doch der Kopf der Bande, er heißt vermutlich Kerim Y., wiegt sich in der Türkei in Sicherheit. Er arbeitete in der Vergangenehit als Taxifahrer in Wien und baute sich so sein Netzwerk auf. Als Komplizen dienten Familien, die teils türkische, serbische und österreichische Staatsbürger und deren Mitglieder zwischen 15 und 62 Jahre alt sind.

Nun konnten die Ermittler des Wiener Landeskriminalamt am 30. Juni in Wien aber seine engsten Vertrauten festnehmen. Dabei soll es sich laut Michael Mimra, dem stellvertretenden Leiter des Landeskriminalamts, um die Mutter und die Schwester des Hauptverdächtigen handeln. Schon öfter seien sie für kurze Zeit nach Wien gereist, um die Beute einzusammeln und in die Türkei zu schaffen. Dabei verwendeten sie auch präparierte Bonbonniere-Schachteln zum Schmuggeln.

Insgesamt wurden zwölf enge Vertraute des Hauptverdächtigen festgenommen. Darunter eine serbische Familie, die die Beute in Österreich gebunkert haben soll.

Bande wurde Handwerk gelegt

"Der Einsatz musste wegen des kleinen Zeitfensters genau geplant werden", sagt Dietmar Berger, stellvertretender Leiter des Ermittlungsdienstes. Und es hat geklappt: Um 5 Uhr in der Früh wurden mit Hilfe der Spezialeinheit Wega acht Häuser durchsucht. Es wurden tausende Euro, Schmuck und Goldmünzen sichergestellt.